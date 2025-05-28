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Словакия и Венгрия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Словакия и Венгрия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости. Под ним понимается усиление роли неправительственных организаций, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, цитирует его агентство MTI.

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