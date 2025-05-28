Словакия и Венгрия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости. Под ним понимается усиление роли неправительственных организаций, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, цитирует его агентство MTI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии