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Туристические визы для россиян в 2024 году: самые популярные направления

Туристические визы для россиян в 2024 году: самые популярные направления

Туристические визы для россиян в 2024 году: самые популярные направления Сегодня россияне по-прежнему могут получить туристическую визу во многие страны мира, несмотря на некоторые ужесточения правил и изменение требований к документам.

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