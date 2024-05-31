Туристические визы для россиян в 2024 году: самые популярные направления Сегодня россияне по-прежнему могут получить туристическую визу во многие страны мира, несмотря на некоторые ужесточения правил и изменение требований к документам.
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