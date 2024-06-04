Работников в экономике России не хватает. Причина номер один — плохая демография, низкая рождаемость.
Безработица и дефицит рабочих рук в России
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САША ЛЕПАЕВ
потому что должен рабочий день быть 8 часов. сейчас 12 или 10. ка может это отражаться на людях сами подумайте. зарплата мизер прокормится семье не хватит. не то что бы одеца и обуца. а если дети то голодранцы.да правительство помогает. выделяет на пачку памперсов. а раздутый материнский капитал возможно для богатых. они им запросто пользуются. для простых уже было поменяла и села в тюрьму. так зачем давать что бы потом садить матерей... а как же дети без матери. ведь государство сначала дало потом посадило. это сыр в мышеловки. пары сыграли свайбу счастливы. но потом все мигом проходит жилья нет работы нет. и развод.все просто. вспомните СССР. и работа и дают общежитие потом квартиру.работают больницы лечат бесплатно и качественно. сейчас. врачей нет или лечат по компьютеру. если толковый то за деньги и не малые.так как может рожать женщина обрекая себя и ребенка на нищету и выживание. вот и вся логика.возможно в чем то не прв но не думаю.зачем держать думу 450 человек на всем государственном да при зарплате почти миллион. постройте на эти деньги квартиры и отдайте начинающим семьям. и они нарождаются вам столько .
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21 час.
Эдуард Николаев
как все надоело , народ должен рожать , народ должен работать, а власть что дала народу ?
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21 час.
Валерий Каулин
Фантастическая хрень! Рассуждения человека, далёкого от реальной жизни. Ах, беспилотники заменят водителей! А куда денутся те инженеры, которые от безрыбья стали раком и работают в такси? Пойдут опять работать инженерами? А куда? Слишком много рассуждают про ИИ, видно никак не могут усвоить, что невозможно воспроизвести то, действие чего не понимаешь. Работу мозга академик Бехтерева изучала всю жизнь и в конце её признала, что так ничего и не знает! Это не "искусственный интеллект", а "имитация интеллекта"! Просто программа с довольно сложным алгоритмом, зависящая от того, что в неё напихает полуграмотный программист! У него по русскому языку двойка была в школе!
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20 час.
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