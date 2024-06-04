Безработица и дефицит рабочих рук в России

САША ЛЕПАЕВ

потому что должен рабочий день быть 8 часов. сейчас 12 или 10. ка может это отражаться на людях сами подумайте. зарплата мизер прокормится семье не хватит. не то что бы одеца и обуца. а если дети то голодранцы.да правительство помогает. выделяет на пачку памперсов. а раздутый материнский капитал возможно для богатых. они им запросто пользуются. для простых уже было поменяла и села в тюрьму. так зачем давать что бы потом садить матерей... а как же дети без матери. ведь государство сначала дало потом посадило. это сыр в мышеловки. пары сыграли свайбу счастливы. но потом все мигом проходит жилья нет работы нет. и развод.все просто. вспомните СССР. и работа и дают общежитие потом квартиру.работают больницы лечат бесплатно и качественно. сейчас. врачей нет или лечат по компьютеру. если толковый то за деньги и не малые.так как может рожать женщина обрекая себя и ребенка на нищету и выживание. вот и вся логика.возможно в чем то не прв но не думаю.зачем держать думу 450 человек на всем государственном да при зарплате почти миллион. постройте на эти деньги квартиры и отдайте начинающим семьям. и они нарождаются вам столько .