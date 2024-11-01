Депутат Госдумы Колунов предложил использовать маткапитал на образование родителей

Принятие закона поспособствует развитию экономического потенциала России Депутат Государственной думы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка.
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