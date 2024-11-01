НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    НИЗЗЗЯЯЯ. А то вашингтонский хозяин заругает. И честно уворованное бабло конфискует...В России не предп...
  • олег донсков
    Питерцы- молодцы. В москве до этого еще не дожили. Мы развяки дорожные  строим, а проблемы москвичей в узел тяжелый з...Наталья Дедюхина:...
  • саша пупкин
    Да дебил, она уже никакого эффекта не имеет))) Только охуевают все, зачем.Зеленский заявил,...

Депутат Госдумы Колунов предложил использовать маткапитал на образование родителей

Принятие закона поспособствует развитию экономического потенциала России Депутат Государственной думы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх