МИД РФ: конфликт на Украине закончится переговорами с хозяевами марионеток Переговоры являются единственным сценарием завершения конфликта на Украине, однако Россия будет говорить только с западными хозяевами киевских марионеток.
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