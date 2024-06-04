МАМ: избыток межмышечной жировой ткани повышает риск диабета

Ученые из Сиднейского института кардиологических исследований имени Виктора Чанга в Австралии установили, что избыточное накопление межмышечной жировой ткани может привести к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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