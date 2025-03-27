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Беженка из Селидово притворилась мертвой, чтобы спастись от ВСУ

Беженка из Селидово притворилась мертвой, чтобы спастись от ВСУ

Мирная жительница описывает встречу с украинскими военными и увиденную своими глазами смерть соседа.Жительница города Селидово (ДНР) Наталья Бычкова рассказала, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских боевиков.

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