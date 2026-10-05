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ЕС поставил Киеву жесткие условия

ЕС поставил Киеву жесткие условия

Несмотря на словесную поддержку Украины, Брюссель отказался переводить очередной транш. Еврочиновники требуют отчета за потраченные средства и принуждают Киев к невыгодным реформам.

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