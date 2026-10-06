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Rialo нацеливается на рынок Южной Кореи

Rialo нацеливается на рынок Южной Кореи

Rialo активизировала усилия по созданию блокчейн-инфраструктуры для финансовых учреждений: сеть обсуждает пилотные проекты с корейскими фирмами и разрабатывает приложения совместно с другими институциональными партнерами.

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