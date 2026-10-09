Новосибирцам предлагают 2 млн рублей за контракт оператором БПЛА

В Новосибирской области объявили набор контрактников в новый род войск — беспилотные системы, где операторам БПЛА предлагают единовременную выплату до 2 млн рублей и ежемесячное довольствие 224 тыс.
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