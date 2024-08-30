Фото: коллаж Царьграда2,4K прочтений Сегодня Белоруссия сосредоточила на границе с Украиной силы с новым тактическим знаком "В", "музыканты" заявляют, что готовы действовать, а Белоусов сделал первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области.