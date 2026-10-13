В Пермском крае перед открытием сезона внезапно вдвое подорожал крупный горнолыжный комплекс

В Пермском крае в два раза подорожал крупный горнолыжный комплекс «Юго-Горки», который в мае 2026 года выставляли на продажу за 30 млн рублей.
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