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В Пермском крае перед открытием сезона внезапно вдвое подорожал крупный горнолыжный комплекс

В Пермском крае в два раза подорожал крупный горнолыжный комплекс «Юго-Горки», который в мае 2026 года выставляли на продажу за 30 млн рублей.

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