Что значит «не брал я кредит»? Плати!

Миллионы записей личных данных уходят к мошенникам с молчаливого согласия чиновников Проблема «левых» кредитов, которые мошенники оформляют на ничего не подозревающих граждан, к сожалению, становится всё более острой.
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