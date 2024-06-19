В МВД России завершен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024»

«Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал» ежегодно проводится для нейтрализации негативных тенденций в миграционной сфере, усиления контроля за миграционными потоками и противодействия правонарушениям в сфере миграции.
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