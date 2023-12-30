Послевоенное использование трофейных немецких неуправляемых авиационных и зенитных ракет

В послевоенное время ряд немецких наработок в области неуправляемых авиационных и зенитных ракет получил дальнейшее развитие в других государствах, и на основе немецких образцов спроектированных в годы Второй мировой были созданы ракетные системы различного назначения.
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