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Полю на стадионе «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в фунтах в результате вандализма: «Инцидент не связан с антисемитизмом»

Полю на стадионе «Тоттенхэма» причинен урон на 6-значную сумму в фунтах в результате вандализма: «Инцидент не связан с антисемитизмом»

Во время международного перерыва стадион «Тоттенхэма» пострадал от акта вандализма. Сообщается, что пострадали некоторые участки поля.

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