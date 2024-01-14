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Петербург возглавил список городов с самой низкой стоимостью за номера в отелях

Петербург возглавил список городов с самой низкой стоимостью за номера в отелях

Специалисты выяснили, в каких популярных для путешествий городах Российской Федерации можно отдохнуть без больших трат на проживание.

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Комментарии
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Betahon
Это вполне очевидно с учетом большой посещаемости города туристами! Для примера...Удивился, когда обратил внимание на стоимость гостиниц, например, в Лас-Вегасе и Вашингтоне... Приличный 3-4* номер в первом стоит около 50-60-$, в то время как во втором-на порядок больше! Причина: посещаемость и предоставление в первом гораздо больше, что сказывается на низкой цене. Даже, например, джинсы в Вегасе, стоящие 5-6$, в Лос-Анжелосе-15-20$...
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