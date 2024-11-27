Казахстан сделал выбор между Россией и США с их союзниками. Аргументы президента РФ Владимира Путина, непростая внутриполитическая ситуация заставили лидера страны Касым-Жомарта Токаева, который всегда придерживался политики многовекторности, решиться на углубление не только экономического и гуманитарного, но и военного и военно-технического союза с Россией.
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