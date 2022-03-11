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Саксофонист Игорь Бутман женится на молодой журналистке

Саксофонист Игорь Бутман женится на молодой журналистке

Пара познакомилась в Челябинске, где избранница Бутмана готовила репортаж о его выступлении. Фото: из открытых источников 60-летний саксофонист Игорь Бутман женится на 28-летней журналистке Анне Львовой, с которой он познакомился в Челябинске.

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