Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    А не на юани и для китайцев?Большой круизный ...
  • Елена Бреслова
    а я бы тоже пошла! чего приперлись в Россию?! любители Израиля должны быть с Израилем! как говорят "в богатстве и в б...Несколько человек...
  • Evgenija Palette
    ...литовским военным могут запретить ездить в Россию и Белоруссию... НАКОНЕЦ-ТО СПОДОБИЛИСЬ... А то все ездили"...?Литовским военным...

Регионы получат более 300 миллионов рублей на инфраструктуру новых жилых районов

Регионы получат более 300 миллионов рублей на инфраструктуру новых жилых районов

Ряд российских регионов получат дополнительные средства на создание коммунальной и дорожной инфраструктуры в новых жилых районах, соответствующее распоряжение о перераспределении для этого свыше 308 млн руб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх