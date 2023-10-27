Регионы получат более 300 миллионов рублей на инфраструктуру новых жилых районов

Ряд российских регионов получат дополнительные средства на создание коммунальной и дорожной инфраструктуры в новых жилых районах, соответствующее распоряжение о перераспределении для этого свыше 308 млн руб.
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