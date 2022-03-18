ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 марта 2022 года

Энергия дня восемнадцатого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 886 =Бог — это сама творческая сила, поэтому мы каждый момент находимся в творении = Время – это сущность Всевышнего, отраженная в нашем Мире как Пространство =Даже один человек может легко изменить баланс Планетарных Сил - как в сторону добра, так и зла = Деградация Души у любого человека происходит легко, комфортно, плавно и незаметно= Для воплощения Посыла: чем чётче и короче выражена мысль, тем она сильнее = "Если вы сможете найти Путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведёт"= Живи так, чтобы твои дети, задумавшись о справедливости и честности, вспомнили о тебе = Забудь то, что в прошлом ранило тебя, но никогда не забывай, чему это тебя научило = Знания и талант - такое же богатство страны как запасы нефти, угля, металлов, полей, лесов.