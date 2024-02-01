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Закон, порядок, государство

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Вынесено первое в Орловской области решение о прекращении российского гражданства в связи с совершением тяжкого преступления

Вступившим в силу 26 октября 2023 года Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» введен новый для российского законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации.

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