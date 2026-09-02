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Русский Днепропетровск

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Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться»

Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться»

Александр Уральский 2 сентября 2026 г., 8:12   «Искандеры», «Цирконы», «Герани» выжгли много складов вокруг Киева, но еще больше осталось, а логистику они ….

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