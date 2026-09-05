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Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — МС-21 — готовят к экспорту

Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — МС-21 — готовят к экспорту

ОАК начала переговоры с дружественными странами Объединённая авиастроительная корпорация ведёт переговоры с дружественными странами о возможных поставках российских среднемагистральных самолётов МС-21.

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