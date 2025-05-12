Овощной рулет с яичным салатом

Двуцветный овощной корж цвета зелени и коры дерева и нежный яичный салат с огурцом, укропом и сосиской в начинке - этот рулет обязательно займет достойное место и на пикике, и на праздничном, и на будничном столе.
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