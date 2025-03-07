«Встретила бывшего мужа: у него жена и двое детей, но готов завтра же все бросить ради меня!» – говорит Настя—С бывшим мужем мы поженились, если можно так сказать, почти в детстве, — рассказывает Настя.
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