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Гражданочка

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«Встретила бывшего мужа: у него жена и двое детей, но готов завтра же все бросить ради меня!» – говорит Настя

«Встретила бывшего мужа: у него жена и двое детей, но готов завтра же все бросить ради меня!» – говорит Настя

«Встретила бывшего мужа: у него жена и двое детей, но готов завтра же все бросить ради меня!» – говорит Настя—С бывшим мужем мы поженились, если можно так сказать, почти в детстве, — рассказывает Настя.

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