Бизнесмен Олег Тиньков признан иноагентом

РИАМО - 16 фев. Бизнесмен и банкир Олег Тиньков внесен в реестр иноагентов, сообщили в Минюсте РФ. Кроме того, иноагентами признаны актер Никита Кукушкин; журналистка Анна Наринская; философ, член-корреспондент РАН Юлия Синеокая; правозащитник Аслан Арцуев.
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