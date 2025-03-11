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Царьград

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Обломки дрона в Люберцах: попадание в дом без жертв и разрушений

Обломки дрона в Люберцах: попадание в дом без жертв и разрушений

В Люберцах обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом. Ущерба инфраструктуре не причинено, жертв и пострадавших нет, как подтвердил глава города.

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