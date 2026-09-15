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Экс-тренера «Спартака» уволили, но почти сразу вернули: зачем итальянцы так поступили с Ваноли

Экс-тренера «Спартака» уволили, но почти сразу вернули: зачем итальянцы так поступили с Ваноли

Победил в первом же матче!«Фиорентина» — один из самых парадоксальных клубов Серии А последних лет. Высокие амбиции регулярно разбивались об ошибочные стратегические и кадровые решения.

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