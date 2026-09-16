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Saxo: Coinbase грозят серьезные последствия из-за неудачи с законопроектом CLARITY

Saxo: Coinbase грозят серьезные последствия из-за неудачи с законопроектом CLARITY

Хотя курс BTC и акции связанных с криптовалютой компаний резко упали после того, как Сенат США не смог продвинуть законопроект CLARITY, в Saxo Bank считают, что для таких бирж, как Coinbase, ставки особенно высоки: четкие правила могли бы напрямую повлиять на их торговую деятельность.

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