ЦБ обсуждает маркировку эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

Центробанк намерен обсудить с биржами и эмитентами возможную маркировку эмитентов, которые не раскрывают рынку даже необходимый минимум информации, рассказал журналистам начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций ЦБ Петр Ломакин на «Инвест Weekend», организованном РБК.