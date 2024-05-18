ЦБ обсуждает маркировку эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

Центробанк намерен обсудить с биржами и эмитентами возможную маркировку эмитентов, которые не раскрывают рынку даже необходимый минимум информации, рассказал журналистам начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций ЦБ Петр Ломакин на «Инвест Weekend», организованном РБК.
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