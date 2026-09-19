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Царьград

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На месте колонии в Шерегеше построят курорт за 52 млрд рублей

На месте колонии в Шерегеше построят курорт за 52 млрд рублей

Инвестиции в масштабный проект превысят 52 миллиарда рублей. Речь идет о комплексном развитии участка площадью около 25 гектаров, расположенного на улице Весенней, 9.

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