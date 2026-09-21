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Плющев считает, что «Трактор» и «Авангард» похожи: «Нет идеологии и системного развития. Вся власть – у гастролеров-временщиков. Проблемы Омска временно заретушированы»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что ситуации в « Тракторе » и « Авангарде » во многом похожи.

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