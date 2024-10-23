Нефть остается волатильной – цены снизились на фоне данных о запасах в США Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 23 октября так как данные отрасли показали, что запасы нефти в США увеличились больше, чем ожидалось.
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