Проба 2
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Проба 2

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17 человек, которые на барахолке время зря не теряли, а глядели во все глаза

17 человек, которые на барахолке время зря не теряли, а глядели во все глаза

В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища — брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.

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