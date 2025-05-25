17 человек, которые на барахолке время зря не теряли, а глядели во все глаза

В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища — брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.
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