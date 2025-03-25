В 2024 году клиентами «Ростелекома» стали еще более тысячи тверских предпринимателей

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID #a-39952 erid F7NfYUJCUneRHUkErqV1 Как показывает статистика провайдера, порядка 80 % заключенных в прошлом году договоров с юридическими лицами приходится на сегмент малого бизнеса.
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