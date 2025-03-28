Какая уникальная функция была только в часах «Электроника»

Раньше практически все знали о наручных часах «Электроника». Эти электронные часы с цифровым дисплеем были не просто прибором для измерения времени — они стали настоящим символом технологического прогресса.
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