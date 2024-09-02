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Русская весна

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Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы

Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что «конец режима» Владимира Зеленского наступит через считанные месяцы, и, вероятно, даже до ноябрьских выборов в президенты США.

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