Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что «конец режима» Владимира Зеленского наступит через считанные месяцы, и, вероятно, даже до ноябрьских выборов в президенты США.
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