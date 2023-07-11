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Пригожина вернули в строй: почему ЧВК «Вагнер» дали второй шанс

Пригожина вернули в строй: почему ЧВК «Вагнер» дали второй шанс

  Самый удачливый, самый фартовый политик современной России. Впрочем, почему только современной? Самый фартовый политик всех российских и советских политических эпох и времен — такой почетный титул впору присваивать Евгению Пригожину по итогам сенсационного заявления пресс-секретаря Кремля в этот понедельник.

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Комментарии
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Вера смелых
Влажные фантазии Михаила Ростовского. Ах, как ему хочется реабилитации любимца!  Но из слов Пескова ничего из этих фантазий  трезво мыслящему человеку не видно. А вот для ростовских- это поле непаханное, которое за часик можно вспахать, засеять и урожай монеток собрать!  Вон Клинцевич все это событие  подал так, будто это был почти допрос, на котором все  командиры клялись в верности -тут фантазия невольно сценки подсказывает... но... это прерогатива ростовских фантастов. Вряд ли  Путин сюсюкал , хоть с ними, хоть с Приоьжиным. А за эти дни вагнеры усекли, что без гос. финансов они уже не ЧВК. И  деться им некуда - поневоле  спину с шеей согнешь. А наш &quot;фартовый&quot;, что-то притих, как мышь под веником.. Это от того, что Путин его простил, и владение вернул?  Или ещё почему? Короче, зря Ростовский панегирик тут с дифирамбами разместил - эта &quot;встреча&quot; есть логическое продолжение  , или последствие  первоначального решения Путина. А влажные фантазии, в надежде понравиться отставному  менеджеру Пригожину, лучше бы не выпускать в свет...
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