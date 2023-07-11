Пригожина вернули в строй: почему ЧВК «Вагнер» дали второй шанс

Вера смелых

Влажные фантазии Михаила Ростовского. Ах, как ему хочется реабилитации любимца! Но из слов Пескова ничего из этих фантазий трезво мыслящему человеку не видно. А вот для ростовских- это поле непаханное, которое за часик можно вспахать, засеять и урожай монеток собрать! Вон Клинцевич все это событие подал так, будто это был почти допрос, на котором все командиры клялись в верности -тут фантазия невольно сценки подсказывает... но... это прерогатива ростовских фантастов. Вряд ли Путин сюсюкал , хоть с ними, хоть с Приоьжиным. А за эти дни вагнеры усекли, что без гос. финансов они уже не ЧВК. И деться им некуда - поневоле спину с шеей согнешь. А наш "фартовый", что-то притих, как мышь под веником.. Это от того, что Путин его простил, и владение вернул? Или ещё почему? Короче, зря Ростовский панегирик тут с дифирамбами разместил - эта "встреча" есть логическое продолжение , или последствие первоначального решения Путина. А влажные фантазии, в надежде понравиться отставному менеджеру Пригожину, лучше бы не выпускать в свет...