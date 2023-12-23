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Стеф Карри реализовал 8 дальних бросков и набрал 30 очков за 27 минут в матче с «Уизардс»

Разыгрывающий «Уорриорз» реализовал 8 дальних бросков и набрал 30 очков всего за 27 минут. В активе Карри 9 из 18 с игры (8 из 13 из-за дуги), 4 подбора, 7 передач и 1 блок-шот.

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