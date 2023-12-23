Стеф Карри реализовал 8 дальних бросков и набрал 30 очков за 27 минут в матче с «Уизардс»

Разыгрывающий «Уорриорз» реализовал 8 дальних бросков и набрал 30 очков всего за 27 минут. В активе Карри 9 из 18 с игры (8 из 13 из-за дуги), 4 подбора, 7 передач и 1 блок-шот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Монсон – об отказе от американского гражданства: «Рад, что больше не являюсь частью США. Это облегчение»
- Немков – о вечеринке Ивлеевой: «Сатанисты. Всем нужно объединиться против них – и Маваши, и Дивничу, и Исмаилову»
- Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Понимаю устроить нормальную, но не где ходят голые мужики и бабы»
Свежие комментарии