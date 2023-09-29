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Виралайф

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Макси польза: как вырастить микрозелень на окне

Макси польза: как вырастить микрозелень на окне

Уже через две недели можно попробовать свежие росточки Микрозелень многие считают настоящим суперфудом: в крошечных ростах скрывается огромный запас витаминов, а вырастить ее самостоятельно — не так сложно.

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