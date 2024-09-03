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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»

Нападающий ранее перешел в «Зенит», а красно-белые получили около 10 миллионов евро за трансфер. Журналист Андрей Панков рассказал, что после завершения прошлого сезона у Александра Соболева состоялся разговор с человеком из руководства «Спартака».

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