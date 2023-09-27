Налоговики предупреждают чеховцев об участившихся случаях мошенничества

Во время кампании по рассылке физическим лицам налоговых уведомлений за 2022 год участились случаи отправления мошеннических писем от лица Налоговой службы, рассказали в Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области.
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