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Аргументы и Факты

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Дэвис: Запад ухудшает положение Киева заявлениями об успехах ВСУ

Дэвис: Запад ухудшает положение Киева заявлениями об успехах ВСУ

Запад ухудшает положение Украины, поддерживая заявления Киева об успехах ВСУ на поле боя. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии изданию Responsible Statecraft.

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