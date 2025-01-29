«Посредник потребует собственную маржу, но Россия всё равно заработает даже больше, чем планировала» Михаил Зубов Фото: Александр Семенов/ТАСС Материал комментируют: Николай Макеев Станислав Митрахович Посол Индии в Москве Винай Кумар деликатно по отношению к Вашигтону, но вполне определённо высказался о том, что думает об американских санкциях против «теневого флота России».
Индия будет принимать наш «теневой флот» с нефтью, наплевав на американские санкции
Комментарии
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Сергей Ипатов
А индийцы уже определились, каким образом будут оплачивать эти поставки? И даже позволят вывезти эти доходы из своей страны? "Появление цепочки «бумажных» посредников значительно сократит доходы российских экспортёров?". Причём здесь экспортеры? Смысл всей свистопляски - лишить доходов российский бюджет. Это просто какая то грандиозная афера по недопуску валютной выручки в страну
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14 час.
Леонтий Букштейн
Многолетние "гегемоны" всё никак не уймутся, а пришедший к власти в США "Новатор", ярится еще пуще: он пообещал сделать Америку великой. И это страну, вытравившую хозяев этой земли, индейцев, как тараканов, уничтожившей практически целый народ, повинный только в том, что его земли приглянулись колонизаторам - мошенникам, бандитам и пройдохам из Старого света. А теперь они вознамерились командовать всей планетой Земля. Да фиг им.
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13 час.
HotRS
Вчера, кажется на РБК, было озвучено индийское заявление. Индии плевать на происхождение нефти и она будет ее покупать пока она стоит ниже ценового потолка.
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12 час.
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