Индия будет принимать наш «теневой флот» с нефтью, наплевав на американские санкции

Сергей Ипатов А индийцы уже определились, каким образом будут оплачивать эти поставки? И даже позволят вывезти эти доходы из своей страны? "Появление цепочки «бумажных» посредников значительно сократит доходы российских экспортёров?". Причём здесь экспортеры? Смысл всей свистопляски - лишить доходов российский бюджет. Это просто какая то грандиозная афера по недопуску валютной выручки в страну

Леонтий Букштейн Многолетние "гегемоны" всё никак не уймутся, а пришедший к власти в США "Новатор", ярится еще пуще: он пообещал сделать Америку великой. И это страну, вытравившую хозяев этой земли, индейцев, как тараканов, уничтожившей практически целый народ, повинный только в том, что его земли приглянулись колонизаторам - мошенникам, бандитам и пройдохам из Старого света. А теперь они вознамерились командовать всей планетой Земля. Да фиг им.