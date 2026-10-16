В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-эндокринолог Алевтина Оранская рассказала об опасном факторе, способном вызывать у человека сильное чувство голода без видимых причин.
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