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РОСБАЛТ

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2024-й станет годом борьбы с ростом цен

2024-й станет годом борьбы с ростом цен

ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5% — об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в начале недели на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Как известно, ложь есть малая, большая и статистика. Для того, чтобы развивалась, а не стагнировала экономика необходимо уволить  и отдать под суд Наибулину и Сцилуанова: одна поднимает учётные банковские ставки, что лишает предпринимателей и предприятий заимствования средств на развитие производства, второй - тормозит финансирование.
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