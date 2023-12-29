2024-й станет годом борьбы с ростом цен

Валерий Бирюков

Как известно, ложь есть малая, большая и статистика. Для того, чтобы развивалась, а не стагнировала экономика необходимо уволить и отдать под суд Наибулину и Сцилуанова: одна поднимает учётные банковские ставки, что лишает предпринимателей и предприятий заимствования средств на развитие производства, второй - тормозит финансирование.