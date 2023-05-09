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Собянин опубликовал видео с рассказом о своих родственниках – участниках ВОВ

Собянин опубликовал видео с рассказом о своих родственниках – участниках ВОВ

Дедушка, дяди и двоюродные братья мэра Москвы воевали на фронте или трудились в тылу. Многие не вернулись с войны.

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