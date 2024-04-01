Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

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лина любимцева

Палестинцы что,, НЕ ПОНИМАЮТ, что израильские жЫды попросту УНИЧТОЖАЮТ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!!! .... Короче - происходит геноцид палестинского народа. Вот покончат с сектором Газа - и возьмутся за другую часть, где проживают палестинцы. И которую, ПОКА, не трогают. А предлог для нападения найдут. Вернее, сами подстроят, как это было с сектором Газа.... Дальше они возьмутся за Ливан... И за Сирию... ВПЕРЕДИ у жЫдов много подвигов предвидится!! Адам и Ева в гробу переворачиваются...кого родили... Нетаньяху будет у власти, не Нетаньяху - там других НЕТ!! Фашисты....