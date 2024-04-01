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Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

Шеф МОССАДа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо разрешить мирным жителям вернуться в северные районы сектора Газа для новой сделки с палестинским движением ХАМАС по возврату заложников.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Палестинцы что,, НЕ ПОНИМАЮТ, что израильские жЫды попросту УНИЧТОЖАЮТ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!!!  .... Короче - происходит геноцид палестинского народа.  Вот покончат с сектором Газа - и возьмутся за другую часть, где проживают палестинцы. И которую, ПОКА, не трогают. А предлог  для нападения найдут. Вернее, сами подстроят, как это было с сектором Газа.... Дальше они возьмутся за Ливан... И за Сирию... ВПЕРЕДИ у жЫдов много подвигов предвидится!!  Адам и Ева в гробу переворачиваются...кого родили... Нетаньяху будет у власти, не Нетаньяху - там других НЕТ!! Фашисты....
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