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Фильм о Формуле 1 должен получить продолжение

The DriveФильм о Формуле 1 «F1. The Movie» стал не только самым кассовым проектом Apple Original Films за всю историю, но и самым успешным дебютом в кинокарьере американской звезды Брэда Питта, сыгравшего главную роль в проекте, а также — самым кассовым спортивным фильмом в истории.

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