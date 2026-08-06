Фильм о Формуле 1 должен получить продолжение

The DriveФильм о Формуле 1 «F1. The Movie» стал не только самым кассовым проектом Apple Original Films за всю историю, но и самым успешным дебютом в кинокарьере американской звезды Брэда Питта, сыгравшего главную роль в проекте, а также — самым кассовым спортивным фильмом в истории.